أكبر رافعة بالعالم تساهم في بناء أول محطة نووية بريطانية جديدة منذ عقدين

تستعد أكبر رافعة في العالم لرفع أكثر من 700 من أثقل القطع من مكونات أول محطة نووية جديدة يتم بناؤها في بريطانيا منذ أكثر من عقدين.

وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها اليوم الخميس أن هذه الآلة، التي تعرف باسم "بيج كارل"، توجد حاليا في مكان مشروع "هينكلي بوينت سي" التابع لشركة "إي دي إف" الفرنسية، وتبلغ تكلفته 6ر19 مليار جنيه استرليني (1ر24 مليار دولار) في جنوب غرب إنجلترا. وتستطيع الرافعة أن ترفع ما يصل إلى 5000 طن، أو ما يعادل وزن 1600 سيارة، في المرة الواحدة، ووصلت أجزاء الرافعة على متن 280 شاحنة من بلجيكا، و استغرق صنعها حوالي ثلاثة أشهر.

وتشكل الطاقة النووية مصدرا لحوالي خمس الكهرباء في بريطانيا. ويشار إلى أن معظم محطات الطاقة النووية في البلاد تقترب من نهاية عمرها الافتراضي، وسوف يتم إغلاقها في العقد المقبل. ولن يكون استبدالها سهلاً، كما يتبين من حجم المشروع.

وفي وقت سابق من العام الجاري، صبت شركة "إي دي إف" 9000 متر مكعب من الخرسانة، في أكبر عملية صب خرسانة منفردة يتم تسجيلها على الإطلاق في بريطانيا.

وتم تعزيز الخرسانة بخمسة آلاف طن من الصلب الذي تم استخدامه لبناء غرفة بارتفاع أربعة أمتار، ستكون بمثابة قاعدة لأول مفاعل جديد في المملكة المتحدة منذ عام 1995.

ويبلغ طول الرافعة 250 مترا، وتعمل بـ 12 محركا، ويمكنها رفع 5000 طن في مساحة يبلغ نصف قطرها 40 مترا.