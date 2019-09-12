 المرصد السوري لحقوق الإنسان: القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات لإدلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري لحقوق الإنسان: القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات لإدلب

القاهرة - د ب أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 7:01 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 7:01 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية نحو مواقعها في ريف مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، شمالي سوريا.

وأوضح المرصد أن القوات التركية أدخلت رتلا عسكريا مؤلفا من نحو 30 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي، وأن الرتل ضم سيارات ومصفحات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، برفقة آليات من الفصائل المقربة من تركيا، واتجهت إلى تجمع القوات التركية في قرية معر حطاط بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكان المرصد ذكر قبل أيام أن القوات التركية لا تزال تدفع بأرتال عسكرية ولوجستية إلى نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة والتنقل بين النقاط بعد استكمال عمليات تحصين مواقعها الجديدة وآلياتها في نقطة معر حطاط جنوب إدلب.

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