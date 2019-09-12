 وزارة الدفاع الروسية تتسلم مجموعة من صواريخ «إس-400» - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية تتسلم مجموعة من صواريخ «إس-400»

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:39 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:39 م

تسلمت وزارة الدفاع الروسية المجموعة الأولى من منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400 ترؤومف" من شركة شركة "ألماز-أنتي" القابضة المنتجة لوسائل الدفاع الجوي والفضائي.

وذكر بيان للشركة اليوم الخميس أن تسليم هذه الصواريخ تم قبل الموعد المقرر له، ووفقا لتنفيذ التزاماتها الخاصة ببرنامج صناعة الأسلحة لعام 2019 في روسيا.

وأضاف البيان أن هذه المجموعة الأولى من صواريخ "إس - 400" مخصصة لتسليح فوج واحد لصواريخ الدفاع الجوي لوزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من نوع "إس-400 ترؤومف" تخصص لحماية المنشآت السياسية الإدارية والاقتصادية والعسكرية الأكثر أهمية من الضربات، التي يتم توجيهها بواسطة الطيران والصواريخ الاستراتيجية والمجنحة والتكتيكية والتعبوية التكتيكية والصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وتتمتع هذه المنظومة بالخواص التكتيكية التقنية، التي تفوق كثيرًا خواص منظومة صواريخ الدفاع الجوي من نوع "إس-300 بي.إم".
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