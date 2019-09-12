محافظ مطروح: نقل وشراء خطي إنتاج لدعم مصنع الوجبة المدرسية

وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بسرعة التعاقد الفوري على خط لإنتاج بسكوت سادة ونقل خط إنتاج آخر من مجمع المخابز إلى مصنع الوجبة المدرسية لتوفير الوجبة لجميع مدارس المحافظة بجودة عالية ومطابقة لمعايير الجودة المطلوبة؛ ما يعود بالنفع على صحة الطلاب.

وقال محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، خلال زيارته لمصنع الوجبة المدرسية في الكيلو 9، أنه سيتم نقل خط الإنتاج من مجمع المخابز لمصنع الوجبة المدرسية حتى يكون جاهز في اقربأ وقت ممكن، مضيفًا أن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح أعطى تعليماته بسرعة التعاقد وتركيب خط إنتاج جديد لإنتاج البسكويت السادة، لدعم مصنع الوجبة الغذائية ورفع كفاءة وتطوير المصنع بخطوط إنتاج جديدة لخدمة المجتمع المحلي.

وأوضح السكرتير العام، أنه بالفعل تم الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لخط إنتاج الوجبة المدرسية الخاص بالمصنع، ليكون جاهزًا للإنتاج قبل بدء العام الدراسي الجديد، وانه بالفعل تم التعاقد علي الخامات اللازمة للإنتاج للحفاظ على جودة الوجبة المنتجة لطلبة المدارس مطروح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوجبة المدرسية لجميع طلاب المدارس بالمحافظة.