الجهاد الإسلامي تندد بفرض عقوبات أمريكية على اثنين من قادتها

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نددت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على اثنين من قادتها.

وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن القرار الأمريكي "يعد فصلاً من فصول العداء الأمريكي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الفلسطينيين".

وأضافت الحركة: "لن يكون لهذا القرار أي قيمة ولا تأثير على المقاومة وقيادتها التي تدرك تماماً دور أمريكا القذر في حماية ودعم الإرهاب وتنظيمه".

وبحسب البيان، فإن العقوبات الأمريكية استهدفت عضو المكتب السياسي للجهاد محمد الهندي و عضو المجلس العسكري لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري للحركة بهاء أبو العطا.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أعلن قبل يومين فرض عقوبات على أكثر من 24 فردا وكيانا من 11 منظمة إرهابية.