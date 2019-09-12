دخول 5 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة بقنا بتكلفة مالية تتخطي 90 مليون جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عن دخول 5 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020، تضم 117 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 90 مليون و48 ألف جنيه.

ولفت إلى أن المدارس التي تم افتتاحها هي (المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة قنا الجديدة "STEM"، عائشة عبد العزيز المرزوق بمدينة قنا، ومدارس العمرة الزراعية والمحارزة الابتدائية واللطاسنة للتعليم الأساسي بمدينة أبو تشت).

وأضاف الهجان أنه تم عمل توسعات وتعلية لـ18 مدرسة بتكلفة مالية تقدر بحوالي 76 مليون و17 ألف جنيه تضم 155 فصلاً، فيما بلغت التكلفة المالية لإحلال وتجديد عدد 20 مدرسة تضم 301 فصل دراسي حوالي 72 مليون و17 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه يجرى إنشاء 6 مدارس جديدة ومبنيين لكلا من إدارتي فرشوط ونجع حمادي التعليمية، بينما تشهد 39 مدرسة أخرى أعمال إحلال وتجديد، فضلا عن توسعة 12 مدرسة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب.

وأصدر محافظ قنا تعليماته للمسؤلين بمديرية التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة التى تضمن انطلاق عام دراسي متميز للطلاب بجميع المراحل وتوفير الجو الملائم يضمن سير العملية التعليمية بنجاح.

الجدير بالذكر أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأنها استقبلت أمس الأربعاء، طلاب الصف الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية بمختلف مدارسها، بالإضافة إلى أنها بدأت الدراسة بمرحلة رياض الاطفال KG1 و KG2 على أن تبدأ الدراسة بباقي المراحل التعليمية بها يوم السبت الموافق 21/9/2019.