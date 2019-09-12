وزيرة الهجرة تتسلم الشعار الرسمي لمبادرة «اتكلم مصري»

رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية: الهوية المصرية والحداثة أبرز ما يميز الشعار



تسلمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، الشعار الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري" الذي أهداه رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية الفنان أشرف رضا، للوزارة، تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وقالت مكرم في تصريحات لها، إنه سيتم تسجيل الشعار في الجهة المعنية بذلك، تأكيدا على حقوق ملكيته للمبادرة والدكتور أشرف رضا، منوهة بأنه سيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة، ما يمثل مرحلة أخرى جديدة استعدادا للانتهاء من طرح المرحلة الأولى للمبادرة.

وأضافت أن هذا الشعار يمثل رمزا لمبادرة "اتكلم مصري" تلك المبادرة التي نطلقها لأجيالنا الناشئة بالخارج، بهدف تعلم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، كأداة ربط قوية بين أبنائنا بالخارج ووطنهم الأم مصر، لذلك كنا نراعي بحرص أن يحتوي شعار المبادرة على كافة العناصر البصرية الدالة والمعبرة عن الثقافة والهوية المصرية، حتى يمثل أداة جذب محببة لهذه الشريحة المستهدفة من المبادرة ويساعد في انتشارها بالشكل المرجو.

من جانبه، قال الدكتور أشرف رضا، رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية، إن مبادرة "اتكلم مصري" تعد من المبادرات الهامة التي تسعى في مضمونها لترسيخ الهوية المصرية داخل وجدان الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، وتأتي اللغة في المقام الأول لأي هوية.

وأكد رضا، أنه راعى خلال تصميمه الشعار، كافة الأنماط والرموز المستوحاة من الهوية البصرية المصرية المحلية بشكلها المجرد، ومن بينها الزخارف النوبية وبعض رموز الحضارة الفرعونية مع التأكيد على الألوان المصرية الخالصة، مضيفا أنه تم استخدام نمط حديث تكتب به كلمة "اتكلم مصري" ليصبح مناسبا لطبيعة المبادرة والفئة العمرية التي تستهدفها.

ونوهت الوزارة بأن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، يتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

وأشارت إلى أن النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، أبدى موافقته للمشاركة في الترويج لمبادرة "اتكلم مصري" فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، ما يعكس مجددًا اعتزاز النجم العالمي بأصوله المصرية، مما سيحقق انتشارًا أوسع للمبادرة بين المصريين في مختلف دول العالم.