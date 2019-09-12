رفع 120 حالة إشغال و850 طن قمامة بالبحيرة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر خلال شهر متصل حتى اليوم، من إزالة 5 حالات تعد، 4 منهم خارج الحيز العمراني على مساحة 850 م2، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد واحدة على أملاك الدولة على مساحة 1044 م2 .

وتم رفع 120حالة إشغال متحرك وتحرير عدد 24 محضر إشغال وعدد 5 إنذارات، ورفع 850 طن مخلفات قمامة وتم نقلها إلى المدفن المحكوم، وتحرير 51 محضر بيئة و123 إنذار وصيانة و421 عمود كهرباء وفحص 13 شكوى من خلال الرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى المرور على 18 وحدة صحية ومستشفى مركز بدر ووحدة الغسيل الكلوي والإسعاف، و19 مدرسة من الجمعيات الزراعية ووحدة الطب البيطري بنطاق المركز من خلال الرقابة والمتابعة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة والتواصل والتلاحم بالمواطنين للوقوف على إحتياجاتهم، موجهًا بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير عن الجهود والأنشطة المنفذة بنطاق مراكزهم والجهود المبذولة في كافة القطاعات الحيوية.