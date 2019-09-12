أعلنت شركة النفط والغاز اليونانية "إنيرجيان أويل أند جاز"، اليوم الخميس، تحقيق أرباح تشغيل قدرها 3.9 مليون دولار، في حين وصلت أرباح الشركة بعد حساب الضرائب والفوائد والبنود غير المتكررة والمتغيرات الموسمية إلى 23.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ووصل صافي ديون الشركة اليونانية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 390.4 مليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وصول متوسط إنتاج الشركة إلى ما بين 3400 و3600 برميل يوميا، في الوقت الذي تراجعت فيها نفقاتها الاستثمارية بمقدار 40 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

يذكر أن شركة "إنيرجيان أويل أند جاز" مسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتأسست عام 2007 وبدأت نشاطها عندما اشترت شركة "يوروتك سيرفيسز" من شركة "ريجال بتروليوم" في ديسمبر 2007.