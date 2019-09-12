روسيا تعيد دفن أكثر من 1800 جندي ألماني من قتلى الحرب العالمية الثانية

أعادت روسيا دفن أكثر من 1800 جندي ألماني قتلوا في معركة ستالينجراد، أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الثانية.

وتم نقل رفات 1837 جنديا في مقبرة روسوشكا، فيما يعرف الآن بمنطقة فولجوجراد جنوبي روسيا، بعد نحو 75 عاما من انتهاء الحرب.

وقال الجنرال الألماني السابق فولفجانج شنايدرهان: "يمكننا أن نشكر روسيا على أننا تمكنا من إنشاء مقابر ونصب تذكارية من أجل أسر (القتلى)".

وقُتل ما يقدر بنحو 700 ألف شخص في معركة ستالينجراد، التي انتهت بانتصار حاسم للاتحاد السوفيتي، ما أدى إلى تحول دفة الحرب لصالح الحلفاء.

ويعتقد شنايدرهان، الذي يرأس اللجنة الألمانية لمقابر قتلى الحرب، التي تتولى صيانة مقابر الألمان الذين قتلوا في الخارج خلال الحربين العالميتين، أن هناك مئات الآلاف من جثث الجنود الألمان لم يتم العثور عليها بعد في الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال شنايدرهان /73 عاما/: "أعتقد أنه يمكننا التحدث عن 300 ألف شخص لم يتم العثور عليهم بعد في أراضي روسيا وأوكرانيا وبيلاروس (روسيا البيضاء)".

وتم دفن نحو 65 ألف جندي ألماني في روسوشكا. وتهدف المقبرة إلى توعية الأجيال القادمة بويلات الحرب وما أوقعته من دمار .

ومنذ بداية عملها في روسيا في عام 1992، أعادت لجنة قبور الحرب الألمانية دفن أكثر من 400 ألف جندي، منهم نحو 13 ألفا في العام الماضي.

وتتلقى المنظمة نحو 30 ألف استفسار سنويا، بما في ذلك استفسارات قادمة من الولايات المتحدة وأستراليا، حيث يهتم أحفاد المهاجرين الألمان بمصير أسلافهم.