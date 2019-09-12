العراق يعتزم التوقيع على اتفاقيتين مع فرنسا وألمانيا لتمويل مشاريع كهربائية

تعتزم الحكومة العراقية التوقيع على اتفاقيتين لتطوير قطاع الكهرباء في العراق مع كل من فرنسا وألمانيا.

وذكر بيان للحكومة العراقية، الأربعاء، أنه تم تخويل وزير المالية فؤاد حسين صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض بين الوزارة وبنك /ستاندرد تشارترد/ بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية(بي بي أي) بمبلغ 150 مليون دولار، لغرض إستكمال مشروع الصيانة المتعدد مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية لصالح وزارة الكهرباء.

كما خولت الحكومة وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك /ستاندرد تشارترد/ وبنك دويتشه الألماني بضمان المؤسسة الألمانية لضمان الصادرات والواردات بمبلغ مقداره 226 مليون يورو، لغرض تمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية وتجهيز 35محولة قدرة جهد عال مع شركة سيمنس الألمانية لمصلحة وزارة الكهرباء.