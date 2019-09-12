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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وصعد نيكي 0.76 في المئة ليسجل 21761.09 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 في المئة ليصل إلى 1592.83 نقطة.