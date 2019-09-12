 نيكي يرتفع 0.76% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع 0.76% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 3:18 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 3:18 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وصعد نيكي 0.76 في المئة ليسجل 21761.09 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 في المئة ليصل إلى 1592.83 نقطة.


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