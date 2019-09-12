واشنطن تخصص مكافآت للقبض على قيادات تنظيم «حراس الدين»

خصصت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم (حراس الدين) في سوريا، المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي .

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أسماء القادة الثلاثة وهم: كل من أبو عبد الكريم المصري وفاروق السوري وسامي العريدي.

وينشط جميع القادة الثلاثة في تنظيم القاعدة منذ سنوات ولا يزالون موالين لزعيم التنظيم أيمن الظواهري وفقا للبيان.

ونشأ تنظيم "حراس الدين" في أواخر فبراير 2018 بعد استقطابه أعضاء من بقايا هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلا وقاعدة لنشاطاته.