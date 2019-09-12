وفد فرنسي في المركز القومي لنقل الدم لتنفيذ مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما يشمل 12 مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية

زار وفد من الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، مساء أمس، لتفقد أقسام المركز والوقوف على احتياجات مصر لتنفيذ المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانب المصري والفرنسي في هذا الشأن.

ضم الوفد كلاً من الدكتور تيري شنيدر مدير العلاقات الدولية، ورئيس بعثة الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم، البروفيسير فيليب بيرلنج الخبير بالهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم، وتيري بودونيه رئيس الأمن بهيئة خدمات نقل الدم الفرنسية، وباتيست بان الخبير الميداني من إحدى شركات الاستشارات الفرنسية.

ورافق الوفد في جولته بالمركز الدكتورة نيفين النحاس مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ومدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، الدكتورة نهاد مسعد مدير عام مركز خدمات نقل الدم والمدير الفني لمرحلة تجميع وتخزين البلازما، والدكتورة شيرين شبابيك المدير التنفيذي لمرحلة تجميع و تخزين البلازما.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الوفد أطّلع أثناء جولته على المراحل التي يمر بها المتبرع منذ دخوله المركز، حيث تفقد قسم التبرع، وقسم فصل مشتقات الدم، والقسم الخاص بالفحوصات التي يتم إجراؤها على أكياس الدم، ومعرفة فصيلة الدم وتحليل الحمض النووي.

وأضافت الوزارة أن الوفد تفقد أيضًا قسم الوحدة العلاجية والتي يتم فيها إعطاء مشتقات الدم لمرضى الهيموفيليا "مرضى النزف"، بالإضافة إلي مرضى أنيميا البحر المتوسط، والكبد والكُلى، وكذلك المعمل المرجعي لكرات الدم الحمراء وهو معمل بحوث متخصصة لإجراء الفحوصات على أكياس الدم لاختيار أفضل الأكياس المناسبة لمرضى نقل الدم المتكرر.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نيفين النحاس، أن الوفد أشاد بأداء المراكز وبعمليه التبرع وتجميع الدم وأكدوا أنها مماثله لما يتم في مراكز الدم بفرنسا من حيث الجوده والأداء، كما تفقد الوفد إحدى سيارات جمع الدم المتنقلة التي تتواجد في الجامعات والحملات المنظمة والميادين العامة، بالإضافة إلى تجهيزات إحدى سيارات نقل الدم وتوصيله إلى المستشفيات وما تشمله من أجهزة ومعدات، وذلك للتأكد من وصول الدم إلى المستشفيات في درجة حرارة مناسبة للتخزين لضمان فاعليته مع المريض.

ولفتت "النحاس" إلى أن الوفد تفقد أيضًا تجهيزات إنشاء مقر تجميع البلازما بالمركز وأطّلع على المراحل التي ستمر بها عملية تجميع البلازما من المتبرع قبل أن ترسل للتصنيع بالخارج، مضيفة أن المقر سيضم 20 سريرًا للتبرع، و20 ماكينة فصل بلازما وستتولى الممرضات الإشراف على أسرة التبرع حيث تشرف كل ممرضة على 4 أسرة وسيتم توفير مساعد لكل ممرضتين، بحيث يخضع مركز تجميع البلازما للمواصفات والمعايير الدولية لتصنيع البلازما.

وأوضحت النحاس أن المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما يشمل 12 مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شملت المرحلة الأولى 6 مراكز تضم المركز القومي لنقل الدم في العجوزة، العباسية، دارالسلام، ومركز بمحافظة الغربية، والإسكندرية والإسماعيلية.

وأضافت أن الوفد سيعد تقرير بعد جولته بالمركز القومي لنقل الدم، يشمل محاور تقديم الدعم الفني لمصر في ذلك المشروع والاتفاق على تصنيع البلازما بالخارج.

الجدير بالذكر أن الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم هي الجهة الوحيدة المنوطة بخدمات نقل الدم في فرنسا، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من مشتقات الدم، كما تستثمر هذه الهيئة في العديد من الأنشطة مثل التحاليل في مجال الأحياء الطبية وعلاج الخلايا والأنسجة والأبحاث.