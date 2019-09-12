الهند: نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمحادثات السلام بين طالبان وواشنطن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار اليوم الخميس، أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الوضع الراهن في أفغانستان.

وقال كومار - في بيان أوردته صحيفة (ذا نيو إنديان إكسبرس) الهندية - "نتابع التطورات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. ونعتقد أن جميع أطراف المجتمع الأفغاني، بما فيهم الحكومة المنتخبة شرعيًا يجب أن تكون جزءا من عملية السلام"، مشددا على أن عملية السلام في أفغانستان يجب أن تحظى بموافقة الدولة الأفغانية (حكومة وشعبًا).

وتابع: إننا على ثقة بأن أي قرار يتعلق بعملية السلام سيتم اتخاذه من جانب المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، سيعمل على تهدئة شواغلنا المتعلقة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الهند تشارك مخاوفها مع جميع الأطراف المعنية، بما فيهم المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان زلماي خليل زاد.

يأتي هذا البيان في أعقاب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات السلام مع طالبان، بعد إقرار الحركة بمسؤوليتها عن هجوم في العاصمة الأفغانية كابول الإثنين الماضي؛ أسفر عن مقتل 12 شخصا.