وزير التنمية المحلية ومستشار الرئاسة الإمارتية يبحثان عقد المهرجان الخامس للتمور المصرية نوفمبر المقبل

شعراوي: جار إنشاء 8 مخازن مبردة للتمور بسعة 4 آلاف طن بالوحات البحرية بتكلفة حوالي 18 مليون جنيه

استعرض وزير التنمية المحلية، والمستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، عبد الوهاب زايد، آخر تطورات عقد المهرجان الخامس للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد 2019، والذي سيتم تنظيمه خلال نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، اليوم، اهتمام القيادة السياسية والدولة بزراعة النخيل والتمور والتي يمكن أن تكون قاطرة للتنمية في عدد من المحافظات مع توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال لأبنائها وعلى رأسها محافظات مطروح وأسوان والوداي الجديد والتي تتميز بتلك الزراعة.

وقال إن الحكومة تعمل على توحيد كافة الجهود المشتركة في مجال زراعة النخيل والتمور لمضاعفة الصادرات والإستفادة بالميزات النسبية لتلك الزراعة بمحافظات الجمهورية المختلفة خاصة في ظل وجود طلب التمور المصرية بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كافة الوزرات المعنية بالحكومة لتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين بالمحافظات خاصة في هذا المجال، موضحًا استعداده لتقديم كافة التسهيلات وحل أية مشكلات تواجه الجائزة في المحافظات التي تتعاون معها.

من جهته، وجه المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، الدعوة لوزير التنمية المحلية، للمشاركة في تدشين المهرجان الخامس بمحافظة الوادي الجديد، مثمنًا التعاون الذي تقوم به محافظة الوادي الجديد للمساعدة في تنظيم المهرجان.

واستعرض زايد، عددًا من المشروعات التي قامت بها جائزة خليفة الدولية، خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع محافظات الوادي الجديد وأسواق والجيزة وعلى رأسها تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التجارة بناءًا على البرتوكول الذي تم توقيعه وذلك بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه.

وتابع: "بالإضافة إلى إنشاء 8 مخازن مبردة للتمور بسعة 4 آلاف طن بمدينة الباويطي بالوحات البحرية بتكلفة حوالي 18 مليون جنيه، علاوة على عدد من المشروعات المستقبلية للجائزة ومنها إقامة أول مصنع للتمور بمحافظة أسوان".