محافظ قنا يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بنجع حمادي

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، جولة تفقدية بمدينة نجع حمادي لمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها بالمدينة، وشملت المرور على مشروع إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي العام، ومحطة كهرباء نجع حمادي الجديدة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومهندسي الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

واستهل الهجان، جولته بتفقد مشروع إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي العام، والتي تقع على مساحة 4560 م2 بتكلفة إجمالية تصل إلى 307 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الرئيسي للمستشفى، والتي تشمل شبكات الغازات والإطفاء وأنظمة التكييف المركزي وسيراميك الأرضيات والحوائط، بينما ما زال العمل يجرى في إنشاء الطابقين الأخيرين بالمبنى الملحق بالمستشفى، والذي سيشمل مدرسة للتمريض، مؤكدا أنه سيتم توفير مصدر كهرباء احتياطي للمستشفى تحسبا لأي إنقطاع في التيار.

وتابع محافظ قنا أعمال التشطيبات بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة بجهد 500 كيلو فولت، والتي تقع علي مساحة 250 ألف متر مربع بتكلفة مالية تصل إلي مليار جنيه، وتتكون من مبنى محطة 500 ك.ف، مبنى محطة 220 ك.ف، مبني محطة 66 ك.ف، بالإضافة إلى مبنى الكنترول.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الخاصة بها مضيفا أنه تم وصول جميع المعدات الخاصة بالمحطة، وتم الانتهاء من تركيب المعدات الخاصة بمبنى محطة 220 ك.ف، لتصل بذلك نسبة التنفيذ لإجمالي الأعمال إلى 85%، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة نهاية العام الجاري.

واختتم الهجان جولته بمدينة نجع حمادي بتفقد سير العمل بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى يجرى إنشائه بمنطقة هو الصناعية على مساحة 300 ألف متر مربع وذكر أن المجمع يضم عدد 25 هنجر تضم بدورها عدد 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 250 و400 متر مربع لافتا الى انه تم الانتهاء من اعمال الحفر الخاصة بعدد 15 هنجر فيما تم عمل الأساسيات لعدد 10 هناجر، ويجري تركيب أعمال الهيكل المعدني لعدد 3 هناجر.

كما يجرى العمل أيضا في إنشاء المباني الخدمية الخاصة بالمجمع، والتي تشمل (مبنى إداري، مبنى المعارض، مطعم وكافتيريا، سوبر ماركت، المسجد)، حيث وصلت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع إلى 35%.

وأضاف محافظ قنا أنه سيتم مخاطبة المسئولين بوزارة الاتصالات لتقوية شبكة الاتصالات وخدمة الإنترنت لتيسير عملية المراسلات الإلكترونية والتواصل بين العاملين بالموقع والمؤسسات.



