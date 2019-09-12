الأمم المتحدة: نزوح 350 ألف يمني خلال 2019

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن حوالي 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن خلال العام الجاري.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ـ عبر حساب مكتبها في اليمن على (تويتر) ـ "إن شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون".

وكانت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة صرحت بأن الشعب اليمني يعيش أزمة إنسانية مروعة، حيث إن كل مصادر البؤس والمعاناة الإنسانية موجودة في الصراع سواء الحرب أو المرض أو المجاعة أو الانهيار الاقتصادي أو الإرهاب الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وجرائم الحرب المحتملة.

وأضافت باشليه أن المعاناة قد اجتاحت كل جوانب الحياة اليومية في اليمن حيث توقفت الخدمات والمؤسسات الأساسية عن العمل، في الوقت الذي افتقر ملايين النساء والرجال والأطفال إلى الرعاية الصحية الأساسية، وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا في المناطق الحضرية، وعطل النقص في الوقود الأسواق المحلية، وانهارت البنى التحتية الحيوية، وفقد المواطنون سبل عيشهم أو لم يتقاضوا أجورهم.

وتابعت باشليه، أن عدد القتلى المدنيين في اليمن في ارتفاع مستمر، وأن موظفي المفوضية الأممية تأكدوا من وقوع 7508 قتلى في صفوف المدنيين من بينهم 1997 طفلا، وذلك منذ 26 مارس 2015.