 إصابة 8 مهاجرين في حادث تصادم سيارتين شمالي اليونان - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2019 5:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

إصابة 8 مهاجرين في حادث تصادم سيارتين شمالي اليونان

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:59 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:59 م

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، إصابة ثمانية مهاجرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، وذلك في حادث تصادم وقع على طريق سريع شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن الشرطة اليونانية قولها إن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة يقودها يوناني يبلغ من العمر 28 عامًا بسيارة أخرى تقل ثمانية أشخاص من باكستان وبنجلاديش.

وقد وقع الحادث بالقرب من مدينة "كوموتيني" الشمالية، كما أنه لم يتم العثور على أي مهرب بالموقع.

يُذكر أن مئات المهاجرين واللاجئين يعبرون الحدود البرية بين اليونان وتركيا كل شهر، ويتم نقل الكثيرين من قِبل المهربين عن طريق سيارات وشاحنات إلى البلدات والمدن اليونانية الشمالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك