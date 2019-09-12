إصابة 8 مهاجرين في حادث تصادم سيارتين شمالي اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، إصابة ثمانية مهاجرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، وذلك في حادث تصادم وقع على طريق سريع شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن الشرطة اليونانية قولها إن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة يقودها يوناني يبلغ من العمر 28 عامًا بسيارة أخرى تقل ثمانية أشخاص من باكستان وبنجلاديش.

وقد وقع الحادث بالقرب من مدينة "كوموتيني" الشمالية، كما أنه لم يتم العثور على أي مهرب بالموقع.

يُذكر أن مئات المهاجرين واللاجئين يعبرون الحدود البرية بين اليونان وتركيا كل شهر، ويتم نقل الكثيرين من قِبل المهربين عن طريق سيارات وشاحنات إلى البلدات والمدن اليونانية الشمالية.