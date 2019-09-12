145 شركة أمريكية تطالب بتشديد قانون حيازة السلاح

طالبت 145 شركة أمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي في خطاب نشرته اليوم الخميس صحيفة "نيويورك تايمز" بإصدار قانون تم إقرار مشروعه من مجلس النواب في شباط / فبراير الماضي.

تعد هذه المطالبة سندا قويا للمعارضة الديمقراطية التي تطالب بتشديد قانون حيازة الأسلحة.

ويقضي التعديل المقترح بحظر شراء السلاح الشخصي بصورة مبدئية إذا لم يتوافر فحص لخلفيات المشتري.

وجاء في مشروع القانون الجديد: "العنف الذي يستخدم فيه السلاح ليس أمرا حتميا في الولايات ألامريكية، بل يمكن تحاشيه. وهناك خطوات يمكن أن يتخذها مجلس النواب أو يجب عليه اتخاذها من أجل منع العنف باستخدام الأسلحة أو تقليصه".

يضيف المقترح أنه ليس من المقبول أن يظل المسؤولون بلا حراك أمام هذه الأزمة، بل على مجلس الشيوخ الذي يتحكم فيه الجمهوريون الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب أن يقتدي بنموذج مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.

ومن بين الموقعين على الخطاب الذي أرسلت به الشركات مدراء شركات إيربنب، وأوبر ويلب.

ويسعى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونيل قبل كل شيء إلى إجراء تصويت على مشروع القانون إذا صدر عن ترامب موقف ما من المشروع.

من جانبها، اتهمت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية ماك كونيل بأنه يخاطر بحياة البشر من خلال تكتيك التأجيل الذي يتبعه.

وقالت بيلوسي اليوم الخميس في واشنطن إنه لو طبق القانون،فسوف يكون من الممكن إنقاذ حياة العديد من البشر.

كان قناص ذو سوابق إجرامية قام الشهر الماضي بفتح النار بلا تمييز على مجموعة من المواطنين في مدينة أوديسا بولاية تكساس الأمريكية فقتل سبعة، كما قام اثنان بداية أغسطس في بلدة إل باسو بولاية تكساس أيضا وفي دايتون بولاية أوهايو بالتسبب في حمامي دم بالمدافع الرشاشة حيث قتل في الحادثين 31 شخصا وجرح الكثيرون.

أدت جرائم العنف إلى مناقشات متجددة في الولايات المتحدة بشأن قانون السلاح وكيفية إجراء تعديلات عليه.