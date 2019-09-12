وكيل «تعليم كفر الشيخ» تكرم معلمين وفروا «الزي المدرسي» لـ170 طالبا

تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، انتظام الدراسية في 728 مدرسة منهم 580 مدرسة بها قاعات رياض أطفال، بحضور 175 ألفا و518 تلميذ وتلميذة.

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، اليوم الثاني لبدء الدراسة، مجمع علي عبد الشكور للتعليم الأساسي، ومدرسة علي عبدالشكور للغات، التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ووزعت الورود والحلوى والبالونات على الأطفال، وقضت معهم عدة ساعات بالقاعات وشاركتهم في الأنشطة المتعددة.

وقدمت الشكر لمدير مجمع علي عبد الشكور للتعليم الأساسي، والعاملين بالمدرسة للتغيير الجذري الذي شهدته المدرسة، سوء بمدخل المدرسة أو بتحويل موقع تتزين الأخشاب الراكدة لمتنزه للأطفال وزراعة الأشجار، كما قدمت الشكر للمعلمين الذين ساهموا في تحمل مصروفات 170 طالبا وطالبة، بالإضافة لتحملهم ثمن زي المدرسة لـ170 للطلاب المنتمين للأسر الفقيرة.

كما تفقدت وكيل الوزارة مدرسة علي عبدالشكور للغات، وشاركت الاطفال والتلاميذ في الأنشطة المدرسية، مؤكدة أنه تم إجراء تعديل في مدخل المدرسة من الداخل، وتحويل موقعها لمنظر جمالي بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مشيرة إلى انتظام سير العملية التعليمية لتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.