مقتل 4 أشخاص وجرح 13 على الأقل جراء انفجار جنوبي تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت مصادر رسمية في تركيا أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جنوبي تركيا حين مرت حافلتهم فوق قنبلة موقوتة بجانب احد الطرق.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية وصحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة مساء اليوم الخميس نقلا عن حاكم محافظة ديار بكر أن 13 شخصا آخرين اصيبوا بجروح.

وقالت المصادر إن الضحايا من المدنيين الذين كانت حافلتهم الصغيرة تسير بين محافظة ديار بكر ومحافظة موس عندما انفجرت القنبلة الموقوتة وهي بدائية الصنع.

واتهم مكتب المحافظ حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" بالمسؤولية عن الهجوم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم أن جميع الإجراءات ستتخذ من أجل القبض على الجناة.

يصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في كل من جانب تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويشن الحزب هجمات ضد القوات التركية منذ حقبة ثمانينات القرن الماضي .