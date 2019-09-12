بعثة الجامعة العربية توقع مع «العليا المستقلة للانتخابات» مذكرة تفاهم حول مهمتها

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وقع السفير خليل الروادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية على مذكرة تفاهم مع نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس حول حقوق وواجبات ملاحظي بعثة الجامعة لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها 15 سبتمبر الجاري.

وذكر بيان وزعته الجامعة العربية اليوم بأن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في تونس تتيح للبعثة حرية التحرك وتعطيها الحق في إجراء اللقاءات مع مختلف الجهاث المعنية بالعملُة الانتخابية ، والحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالانتخابات.

واكد السفير الزوادي خلال اللقاء حرص الجامعة على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في الجمهورية التونسية وذلك في إطار تأكيد الدعم العربية لمسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس.

ولفت إلى أن الجامعة سبق وأن أرسلت بعثة لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت 2014 وأصدرت العديد من التقارير التي تضمنت توصيات في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية؛ بهدف تحسينها وتطويرها.

وبدوره رحب السُيد بفون ببعثة الجامعة، مؤكدا استعداد الهيئة العليا للانتخابات في تونس للتعاون مع بعثة الجامعة وتقديم كافة الإيضاحات والإجابات على استفساراتها وذلك بهدف تسهيل وإنجاح مهمتها.