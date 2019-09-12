 الشرطة المجرية تداهم مكتبا لسياسي معارض - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2019 12:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

الشرطة المجرية تداهم مكتبا لسياسي معارض

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:36 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:36 م

داهمت الشرطة المجرية مكاتب سياسي معارض، في إجراء اعتبره السياسي محاولة من جانب السلطات لممارسة ضغوط قبل الانتخابات المحلية.

وقالت الشرطة إن مداهمة مكاتب لاسزو بيكو جاءت للاشتباه في انتهاكه للقواعد الانتخابية وقواعد حماية البيانات.

ونفى بيكو صحة هذه المزاعم، وقال إن فريقه لم ينتهك أية قواعد.

واتهم مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية بودابست جيرجلي كاركسوني حزب "فيدز" المحافظ بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان "باستغلال الشرطة والقضاء للترهيب".

وتستعد المجر لإجراء انتخابات محلية في جميع مناطق البلاد في 13 أكتوبر القادم.

وللمرة الأولى، توحدت المعارضة وراء مرشحين موحدين لها في معظم البلديات، ما يعزز فرصها للفوز. وعانت المعارضة في ظل حكم أوربان الاستبدادي بصورة متزايدة منذ عام 2010.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك