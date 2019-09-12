الشرطة المجرية تداهم مكتبا لسياسي معارض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

داهمت الشرطة المجرية مكاتب سياسي معارض، في إجراء اعتبره السياسي محاولة من جانب السلطات لممارسة ضغوط قبل الانتخابات المحلية.

وقالت الشرطة إن مداهمة مكاتب لاسزو بيكو جاءت للاشتباه في انتهاكه للقواعد الانتخابية وقواعد حماية البيانات.

ونفى بيكو صحة هذه المزاعم، وقال إن فريقه لم ينتهك أية قواعد.

واتهم مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية بودابست جيرجلي كاركسوني حزب "فيدز" المحافظ بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان "باستغلال الشرطة والقضاء للترهيب".

وتستعد المجر لإجراء انتخابات محلية في جميع مناطق البلاد في 13 أكتوبر القادم.

وللمرة الأولى، توحدت المعارضة وراء مرشحين موحدين لها في معظم البلديات، ما يعزز فرصها للفوز. وعانت المعارضة في ظل حكم أوربان الاستبدادي بصورة متزايدة منذ عام 2010.