باكستان تأمل في استئناف محادثات السلام بين أمريكا وطالبان في القريب العاجل

أعربت باكستان عن أملها في أن تستأنف الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثاتهما بشأن السلام في أفغانستان في القريب العاجل، إذ أن هذه المفاوضات تمهد الطريق أمام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سلمية للصراع طويل الأمد في أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية عن خطاب مليحة لودي سفيرة باكستان لدى مجلس الأمن الدولي، قولها "نأمل أن يكون تعليق محادثات السلام مجرد توقف مؤقت على أن يتم استئنافها عاجلا، إذ أن البديل لهذه المحادثات هو تصاعد العنف، مما قد يدفع أفغانستان إلى مرحلة أكثر اضطرابا مما شهدناه حتى الآن".. وأكدت لودي دور باكستان كوسط ميسر لعملية السلام الأفغانية.

وفي نقاش حول الوضع في أفغانستان، قالت سفيرة باكستان لدى مجلس الأمن الدولي "إن إسلام آباد لطالما تدين العنف وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بعملية السلام اعتقادا منها بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع الأفغاني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية أصبحت "ميتة"، وذلك بعد أن أسفر تفجير وقع في العاصمة الأفغانية، كابول، عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جندي أمريكي.

ومن جانبها، توعدت حركة طالبان بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان غداة إعلان ترامب.. وشددت طالبان على أن الولايات المتحدة سوف "تندم" لتخليها عن المفاوضات.