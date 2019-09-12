العاهل الأردني: يجب تكاتف الجهود الدولية لرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتكاتف الجهود الدولية لرفض كل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين.

وقال الملك عبد الله، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الخميس، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأول الثلاثاء، اعتزامه ضم أراضي من الضفة الغربية، في حالة إعادة انتخابيه في الاستحقاق المقبل يوم 17 سبتمبر، بهدف إنشاء جدار أمني منيع، على حد قوله.