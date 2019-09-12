 العاهل الأردني: يجب تكاتف الجهود الدولية لرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2019 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

العاهل الأردني: يجب تكاتف الجهود الدولية لرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
نور رشوان:
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:46 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:46 م

طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتكاتف الجهود الدولية لرفض كل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين.

وقال الملك عبد الله، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الخميس، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأول الثلاثاء، اعتزامه ضم أراضي من الضفة الغربية، في حالة إعادة انتخابيه في الاستحقاق المقبل يوم 17 سبتمبر، بهدف إنشاء جدار أمني منيع، على حد قوله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك