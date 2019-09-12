مسؤولون: تراجع معدلات التطعيم يعرض الأطفال للخطر



أعلن الخبراء في القمة العالمية للتطعيم في بروكسل، اليوم الخميس، أن تراجع معدلات التطعيم يمثل تهديدا لحياة الأطفال في عدد من الدول.

وقال تدروس أدهانوم جيبريسيس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "الأطفال يموتون جراء أمراض يمكن الوقاية منها".

وذكر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان-كلود يونكر، أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل معا لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة بشأن اللقاحات وتبديد الشكوك.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن عدوى الحصبة في أوروبا ارتفعت لنحو 90 ألف حالة في النصف الأول من 2019 أي أكثر من العام الماضي بأكمله.

وفقدت أربع دول وهي ألبانيا وبريطانيا واليونان وجمهورية التشيك، وضعها الخاص بخلوها من الحصبة ونوهت منظمة الصحة العالمية إلى أن أوروبا لا تحرز تقدما في جهودها للقضاء على الفيروسات التي يمكن الوقاية ولكنها تنطوي على خطر محتمل .

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن سلامة الغذاء فيتينيس أندريوكايتيس لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إذا رأيت صورة الأوبئة ولم تتسن لك الفرصة لتحقيق معدل سريع من التغطية الخاصة بالتطعيم، فيجب أن تجعله إلزاميا".

وأضاف: "علميا هذا صحيح قطعا.. إذا لم يفهم الآباء.. من المسؤول فيجب أن نسأل أنفسنا من المسؤول؛ بالطبع إنه البرلمان المسؤول، بالطبع إنها الحكومة المسؤولة".

تضاعف عدد الحالات في أوروبا في السنوات الأخيرة من 5 آلاف في 2016 إلى 26 ألف في 2017 وإلى 84 ألف العام الماضي.

وتربط منظمة الصحة العالمية الزيادة الحالية بزيادة فشل الدول في تحقيق التطعيم الشامل عبر أراضيها.