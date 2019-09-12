العمل 4 أيام أسبوعيا في بريطانيا ليس متوقعا في المدى المنظور



يبدو أن معظم البريطانيين لن يروا في أي وقت في المدى المنظور أسبوع عمل من أربعة أيام، حتى مع إعلان حزب العمال المعارض أنه يدرس سياسات للمضي قدما في ساعات عمل أقل .

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، رفضت دراسة لحزب العمال ونشرت اليوم الخميس فكرة وضع حد أقصى لوقت العمل على النمط الفرنسي.

وبدلا من ذلك، قال الخبير الاقتصادي روبرت سكيديلسكي إن الهدف يجب أن يكون خفض ساعات العمل بالنسبة لموظفي القطاع العام إلى 35 ساعة في الأسبوع خلال عشر سنوات، عبر سياسة للاستثمار في الكفاءة والعمل الآلي.

كما دعا إلى توفير وظائف عامة مضمونة أو تدريب وإعادة توظيف العمالة الكاملة كهدف للسياسة، من أجل التخلص من "جيش الاحتياط" للعمال العاطلين والذي أسهم في أجور ضعيفة.

ونقلت بلومبرج عن سكيديلسكي قوله إن الحكومة يمكن أن تستخدم تعزيز مشترياتها لتحسين العمل الآلي وخفض ساعات العمل في القطاع الخاص.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة الظل لحزب العمال جون ماكدونيل إن الإجراء سيتم تقديمه لإجراء مناقشات بشأنه إذ أن الحزب يعيد كتابة بيانه استباقا لإجراء انتخابات قد يتم إجراؤها في تشرين ثان/ نوفمبر على أقرب تقدير.

وقد يعني عرض تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة استمالة الناخبين الذين يعملون في المتوسط 5ر42 ساعة في الأسبوع، وهو معدل العمل الأطول في أوروبا.

وكان خفض وقت العمل منذ الثورة الصناعية قد توقف في حقبة ثمانينات القرن الماضي.

ووفقا لبحث لمؤسسة نيو ايكونوميكس فاونديشان، فإن الخفض إذا ما كان استمر بما يتماشى مع اتجاه فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكانت ساعات العمل قد بلغت حاليا نحو 34 ساعة في الأسبوع.