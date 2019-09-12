وزيرة الداخلية اللبنانية: أمن المطار وسلامة المسافرين أولوية أولى

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الإجراءات الأمنية الخاصة بالتحقق من أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، تمثل أولوية أولى في العمل داخل مطار رفيق الحريري (مطار بيروت).. مشيرة إلى أن بدء العمل بأجهزة التفتيش والمسح الإلكترونية الحديثة داخل المطار، من شأنه أن يعزز أمن المسافرين ويكشف تهريب الممنوعات ويوفر انسيابية للمسافرين.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الداخلية، ووزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس، بدء العمل اعتبارًا من اليوم، بأجهزة تفتيش الحقائب الجديدة داخل مطار رفيق الحريري الدولي، والتي ستمكن المسافرين من الدخول مباشرة إلى قاعات المغادرة وتسجيل دخولهم لدى مكاتب شركات الطيران وتسليم الحقائب لإخضاعها للفحص بواسطة أجهزة مسح وتفتيش حديثة بما يسهل من وتيرة وإجراءات السفر، ويخفف من الازدحام داخل المطار.

وقالت وزيرة الداخلية إن أجهزة التفتيش الجديدة تتمتع بأنظمة حديثة تعزز الناحية الأمنية، كما تسهل في نفس الوقت عملية السفر، مشيرة إلى أن تأخير بدء العمل بتلك الأجهزة على الرغم من وصولها، ليتم التأكد بصورة كاملة من مطابقتها للناحية الأمنية وأنها تحقق الأمن التام، وأن هذه الأجهزة تمثل خطوة أولى على صعيد تطوير المطار والتيسير على المسافرين.