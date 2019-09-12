الصين تأمل أن تتخذ واشنطن خطوات لتخفيف التوتر مع كوريا الشمالية

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أعربت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف حدة التوتر مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس أن بكين تتطلع إلى استئناف الحوار بشأن كوريا الشمالية.