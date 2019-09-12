 الصين تأمل أن تتخذ واشنطن خطوات لتخفيف التوتر مع كوريا الشمالية - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2019 7:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

الصين تأمل أن تتخذ واشنطن خطوات لتخفيف التوتر مع كوريا الشمالية

بكين/واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:54 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:54 ص

أعربت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف حدة التوتر مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس أن بكين تتطلع إلى استئناف الحوار بشأن كوريا الشمالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك