الصين تأمل أن تتخذ واشنطن خطوات لتخفيف التوتر مع كوريا الشمالية

الأكثر قراءة
زواج سيرينا المسلمة بأنطوني المسيحي في لبنان: انتقادات وإشادات
فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت
شهود عيان على حادث ميكروباص صفط اللبن: السيارة سقطت من 20 مترا و8 ركاب توفوا في الحال
ننشر أسماء المتوفيين والمصابين بحادث محور صفط اللبن
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
حسن شحاتةحسام البدريإيهاب جلالحسام حسنميدو
النتـائـج
تصويت
أعربت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف حدة التوتر مع كوريا الشمالية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس أن بكين تتطلع إلى استئناف الحوار بشأن كوريا الشمالية.