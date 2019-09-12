محافظ قنا: 5975 منتفعة خلال رابع أيام حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة

قال محافظ قنا عبد الحميد الهجان إنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 5 آلاف و975 سيدة خلال فعاليات اليوم الرابع من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمي)، والتي تم إطلاقها بمدن (قوص - نقاده - قفط - قنا - نجع حمادي) كمرحلة أولى خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وأوضح المحافظ - في بيان، اليوم الخميس - أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ 3 آلاف و983 سيدة منهن 443 حالة جديدة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 165 سيدة، ومتابعة حمل لـ 515 حالة، وإجراء كشف "نساء" لـ 160 سيدة، وعمل فحوصات متنوعة لـ 153 سيدة، فيما تم تقديم المشورة الطبية لـ 999 حالة، مؤكدا أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية يتم تقديمها للمنتفعات مجانا.