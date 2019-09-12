ارتفاع شعبية الحكومة اليابانية عن الشهر الماضي

ارتفعت شعبية الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي هذا الشهر بمقدار 1ر5 نقطة مئوية، مقارنة بالشهر الماضي، لتصل إلى 4ر55%، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري أمس الأربعاء واليوم الخميس، أن نسبة الاستياء من الحكومة بلغت 7ر25%.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه عند السؤال حول ما إذا كانوا يرون التعديل الوزاري الذي أجري في اليابان أمس الأربعاء إيجابيا، قال 9ر50% من المستطلعة آراؤهم إنهم يرونه إيجابيا ، فيما قال 4ر31% منهم إنهم لا يعتبرونه كذلك.

وعارض 1ر47% ممن شملهم الاستطلاع تعديل الدستور تحت قيادة آبي، فيما أيد 8ر38% ذلك.

وأجرى رئيس وزراء اليابان تعديلا وزاريا أمس الأربعاء، قبل زيادة ضريبة الاستهلاك المثيرة للجدل الشهر المقبل، حيث قام بعملية استبدال أو تبديل للمناصب لـ17 من أعضاء الحكومة الـ19.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أن فقد الحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة آبي، أغلبيته في مجلس الشيوخ بالبرلمان في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، على الرغم من فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب "كوميتو" في السباق.