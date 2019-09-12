الدين الخارجي لزامبيا يواصل نموه ولكن بوتيرة أبطأ

أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس ، بأن زامبيا قلصت نحو ربع قروضها الخارجية في النصف الأول من عام 2019 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، فيما تواجه تحذيرات متكررة حول ديونها المتصاعدة.

وأوضحت الوكالة أن خدمة ديون زامبيا ارتفعت من 342 مليون دولار إلى 598 مليون دولار .

وحصلت حكومة ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا، على قروض جديدة مقدارها 433 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وحتى حزيران يونيو ، بانخفاض عن 6ر1 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حسبما أفادت وزارة المالية في تقرير نشر على موقعها على شبكة الانترنت.

وقالت الوزارة إن إجمالي حجم الدين الخارجي للبلاد نما ليصل إلى 2ر10 مليار دولار من 4ر9 مليار دولار.