مجلس السيادة بالسودان: إرجاء تشكيل التشريعي وتعيين الولاة لحين إتمام عملية السلام

أعلن مجلس السيادة في السودان أنه تم الاتفاق مع الحركات المسلحة، على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية ، والمجلس التشريعي ، إلى حين اكتمال عملية السلام.

وكان مقرر أن يُشكل مجلس السيادة في غضون 90 يوما من توقيع اتفاق ترتيبات نقل السلطة في 17 اغسطس الماضي، علما بأن اتفاق المبادئ بين الحكومة السودانيةوالحركات المسلحة،حدد 14 أكتوبر المقبل، موعدا لبدء مباحثات السلام، ووضع شهرين سقفا زمنيا لإتمامها.

وعاد إلى الخرطوم اليوم الخميس وفد مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ، بعد توقيع "إعلان المبادئ وبناء الثقة" مع الحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وقال عضو الوفد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، إن مفاوضات السلام مع "الجبهة الثورية" و"الحركة الشعبية - شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، ستبدأ الشهر المقبل، وهناك لجنة مشتركة ستعكف على وضع الجدول الزمني والقضايا التي ستدرج في العملية التفاوضية.

وأكد الفكي التزام واستعداد الحكومة لتحقيق سلام شامل في السودان، مشيرا إلى الاتفاق على جملة من المواضيع، لتهيئة أجواء التفاوض، شملت وقف العدائيات بما فيها وقف إطلاق النار وفتح ممرات الاغاثة وإطلاق سراح الأسرى ورفع الحظر عن قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

وأضاف أن الأطراف أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل في غضون شهرين من بدء الحوار.