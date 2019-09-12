الحكومة اليونانية: بيع 30% من حصتنا في مطار أثينا الدولي

قررت الحكومة اليونانية، أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلسها للسياسة الاقتصادية داخل وزارة المالية، بيع 30% من حصتها في مطار أثينا الدولي، وفقا لما ذكرته صحيفة "جريك ريبورت" اليونانية.

وقال وزير المالية اليوناني، كريستوس ستيكوراس، خلال الاجتماع، إن القرار جاء من أجل المصلحة العامة، موضحا أنه يجب النظر للخصخصة على أنها أداة تنموية للاقتصاد اليوناني، شريطة أن يتم ذلك بكل شفافية.

وأضاف ستيكوراس أن الحكومة الحالية تواصل تنفيذ الخطة التنموية للاقتصاد اليوناني، مهاجما -بشكل غير مباشر- الحكومة اليسارية السابقة، قائلا إنها فشلت في تنفيذ وعدها بمواصلة الخطة الدولية للخصخصة.

وكانت رانيا إكاتيريناري، مديرة صندوق أصول الدولة في اليونان، صرحت بأن بلادها لن تتراجع عن خطط الخصخصة بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي، الذي كان من المقرر الانتهاء منه في أغسطس الماضي، ويخصص نصف حصيلة عمليات الخصخصة لخفض ديون اليونان البالغة 180% من ناتجها الاقتصادي.

وعمليات الخصخصة إحدى ركائز برامج إنقاذ اليونان الثلاثة منذ 2010، عندما تفجرت أزمة ديونها، ففي أغسطس 2015، وافقت الحكومة اليونانية على عقد بقيمة 1.23 مليار يورو مع شركة "فرابورت سلينتل" الألمانية؛ لخصخصة 14 مطارا محليا.