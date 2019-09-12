

شدد رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على أهمية الحفاظ على "حرية العمل" ضد الأهداف التابعة لإيران وحزب الله.

وقال نتنياهو -في كلمة قبيل مغادرة إسرائيل متوجها إلى روسيا، حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بويتن- "نعمل حاليا على أكثر من ساحة في محيط عبارة عن 360 درجة من حولنا، من أجل ضمان أمن إسرائيل إزاء المحاولات التي تقوم بها إيران والجهات الموالية لها لمهاجمتنا".

وأضاف: "الساحة السورية هي الرئيسية.. ومن المهم في نظرنا مواصلة الحفاظ على حرية العمل التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي وسلاح الجو ضد أهداف إيرانية وأهداف تابعة لحزب الله وأهداف إرهابية أخرى".

وقال أيضا: "تهدف الزيارة إلى مواصلة التنسيق المهم الذي يمنع المصادمات بيننا وبين القوات الروسية. كما تهدف إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الغاية المشتركة التي اتفقنا عليها والتي لم تحقق بعد. وهي إخراج إيران من سوريا".

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الروسي ووزير دفاع سيرجي شويجو في منتجع سوتشي.