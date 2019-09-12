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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يشيد بقرار المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:30 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:30 م

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرارات البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، وقال إنه اتخذ القرار الصائب بإعلان خفض الفائدة وجولة جديدة من شراء السندات.

كما أشاد بسرعة المركزي الأوروبي في اتخاذ القرارات.

وكتب على تويتر: "إنهم يحاولون، وينجحون، في خفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار /شديد/ القوة، ما يضر بالصادرات الأمريكية".

وكرر ترامب انتقاده لـ"الاحتياطي الفيدرالي" (المركزي الأمريكي) الذي يصر على أنه يتعين عليه هو الآخر خفض أسعار الفائدة.

وكتب ترامب أن الاحتياطي "يجلس ويجلس ويجلس"، وأضاف: "أنهم (في المركزي الأوروبي) يحصلون على أموال لاقتراض أموال، بينما نحن ندفع فوائد!".


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