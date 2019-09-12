احياء ذكرى رحيل فايزة أحمد وبليغ حمدي في حفل أوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الخميس، أولى حفلات الموسم الفني الجديد لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية.



أقيم الحفل إحياء للذكرى ٣٦ لرحيل المطربة فايزة أحمد ، و٢٦ لرحيل الموسيقار بليغ حمدي، وتضمن برنامجه باقة متنوعة من أجمل ألحان زمن الفن الجميل منها حمال الأسية، بتسأل ليه عليا، بصراحة، قاعد معايا، حيران، ياما قلبي قال لا، تخونوه، خسارة، حاول تفتكرني، سلامات يا حبايب، كله ماشي، موعود، وفات الميعاد.



شارك في الحفل نجوم الفرقة يمنى حسن ، هبة اسماعيل، نعمة عصمت، محمد الخولي، حسام كمال، ياسر سعيد، مروة حمدي، مصطفى سعد.



يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست في الموسم الفني عام ٢٠٠٤، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.