أغلب البولنديين يؤيدون الحصول على تعويضات حرب من ألمانيا

يؤيد نحو 58 بالمئة من البولنديين أن تقوم ألمانيا بدفع تعويضات حرب لبلادهم، وذلك بحسب استطلاع للرأي، نُشر في العدد الصادر اليوم الخميس من صحيفة "سوبر إكسبريس".

وبحسب نتائج الاستطلاع، يعتقد نحو 18% من المشاركين في الاستطلاع، أن الألمان يجب ألا يدفعوا تعويضات، بينما قال نحو ربع العدد أنهم ليس لديهم رأي فيما يخص هذه المسألة.

ونقلت الصحيفة عن اركاديوس مولاركزيك، رئيس الفريق البرلماني البولندي المسؤول عن تقييم أضرار الحرب "إن البولنديين يوجهون سؤالا لأنفسهم، وهو: كيف يمكن لجيراننا، في واحدة من أغنى دول العالم، بعد أن نهبوا بلادنا وقتلوا الملايين من مواطنينا، ألا يتعرضوا لأي عواقب؟".

وقال إن الاستطلاع يظهر أن البولنديين يطالبون "بالعدالة الأساسية".

وكان عدد من السياسيين البولنديين - من بينهم رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي – تحدث مؤخرا عن دفع ألمانيا تعويضات لبولندا ، بينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات عامة في 13 من أكتوبر المقبل.

أما بالنسبة للحكومة الألمانية، فإنها تتعامل مع القضية على اعتبار أن ملفاتها قد أُغلقت، وهو موقف أكده مؤخرا وزير الخارجية هايكو ماس، أثناء زيارة قام بها إلى وارسو في أغسطس الماضي.

ويواصل السياسيون الألمان التأكيد على المسؤولية الأخلاقية الدائمة للبلاد عن الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية.