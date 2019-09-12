تعرف على قصة بناء البنتاجون التي أنقذت عددا كبيرا من الأرواح في 11 سبتمبر

في 11سبتمبر عام 2001 وقع واحد من أشهر الأحداث العالمية؛ التفجيرات الشهيرة التي استهدفت برجي التجارة العالميين ومبنى البنتاجون في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة بأحداث 11 سبتمبر.

وقامت طائرة الرحلة 77 من الخطوط الجوية الأمريكية المختطفة، بتقطيع ثلاثة أعمدة إضاءة في ساحة انتظار سيارات البنتاجون قبل أن تصطدم بالطابق الأول من المبنى وتنفجر؛ ما أسفر عن مقتل 125 شخصًا على الفور داخل البنتاجون بالإضافة إلى 64 راكبًا على متنها.

ونشر موقع "history" قصة بناء وزارة الدفاع الأمريكية "البينتاجون" التي ساهمت في تقليل أعداد الضحايا في ذلك اليوم، مشيرًا إلى أن الحادث كان مروعًا وكانت جميع الخسائر في ذلك اليوم مدمرة، إلا أن تحليل الأضرار الهيكلية كشف أن عدد القتلى في البنتاغون كان يمكن أن أكثر بكثير ولكن الفضل يرجع إلى التصميم الهندسي للمبنى.

بدأ بناء البنتاغون في 11 سبتمبر 1941، في عهد الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت، وقد اكتمل البناء في وقت قياسي حيث تم الانتهاء من بنائه في 16 شهرًا فقط بواسطة 15000 عامل، واكتمل المبنى تمامًا عام 1943، وبُني البنتاغون على أكبر مبنى مكتبي منخفض الارتفاع في العالم حيث تبلغ مساحة المكاتب فيه 6.5 مليون قدم مربع وتحتوي على ما يصل إلى 26000 عامل.

ويشير موقع "history" إلى أن قرار بناء البينتاجون كان مرتبطًا بقيام الحرب العالمية الثانية، وتوقع المهندسون المعماريون القائمون على بناءه أنه سيتم التخلص منه بعد انتهاءها.

كان يتم بناء مقر وزارة الدفاع أثناء اشتعال الحرب العالمية الثانية لذلك تم ترشيد الصلب للمجهود الحربي وتم بناءه بالكامل تقريبًا من الخرسانة المسلحة واتباع المنحدرات الخرسانية للربط بين الطوابق الخمسة للمبنى.

وقال دونالد دوسنبيري، مهندس إنشائي شارك في إعداد التقارير الهندسية حول الأضرار الواقعة على البنتاجون بعدأحداث 11 سبتمبر، إنه اكتشف وبقية زملاءه القائمين على التوثيق أنه على الرغم من تدمير 26 عمودًا من الأسمنت بالطابق الأول تدميرًا تامًا وتلف 15 آخرين بأضرار جسيمة جراء التحطم الناري، فإن الطوابق العليا للبنتاجون لم تنهار فور وقوع الحادث بل مر 30 دقيقة كاملة قبل انهيار جزء من المبنى في موقع التحطم؛ ما أتاح الوقت الكافي لهروب العاملين.

ونتج عن ذلك عدم سقوط قتيل واحد في البنتاغون أثناء الانهيار الجزئي للطابق الثاني وحتى الخامس على العكس كان هناك الآلاف من الأشخاص المحاصرين داخل مبنى التجارة العالمي والذين لم يتمكنوا من الهرب قبل سقوط الأبراج.

وذكر الموقع أن هناك ما يقرب من 800 شخص يعملون في قسم أو "إسفين" البنتاجون حيث وقع الحادث في صباح يوم 11 سبتمبر.

شرع دوسنبيري وزملاؤه في استكشاف السبب وراء بقاء الطابق الثاني دون انهيار لمدة طويلة رغم تحطم العشرات من أعمدة الطابق الأول ولم تنهار الأدوار العليا إلا بعد أضرار كبيرة ناتجة عن الحريق.

استنتج الفريق أن قرارين للتصميم الاستراتيجي تم اتخاذهما قبل 60 عامًا أثناء إنشاء المبنى هما السبب في بقاء البنتاجون لفترة قبل الإنهيار الجزئي، الأول يتعلق بالطريقة التي تم بها تدعيم الأعمدة الخرسانية التي تحمل الأرضيات والسقوف، والثاني حديد التسليح الحلزوني.

عند بناء الخرسانة حاليًا يتم تضمين قضبان حديد التسليح في الهيكل لمنحها قوة إضافية، ويتم دعم عمود خرساني بحلقات أفقية متباعدة على نطاق واسع من حديد التسليح عموديًا، ولكن في الأربعينيات من القرن الماضي، كان المعيار هو استخدام حلقات حلزونية، ووجد فريق البحث أن الحادث أصاب الطبقة الخارجية من الخرسانة أما الخرسانة الأساسية داخل حديد التسليح الحلزوني سليمة.

وقال دوسنبيري: "إذا استخدم المهندسون الأطواق بدلًا من اللوالب الحلزونية لكانت النتيجة سيئة للغاية أثناء التفجير".

والشيء الثاني الذي أبقى البنتاغون سويًا بعد الهجوم هو الطريقة التي تم بها تعزيز الأرضية والسقف، فتم تباعد أعمدة الدعم في كل طابق بإحكام نسبيًا بحد أقصى 20 قدمًا لذلك فإن الحزم الخرسانية والعوارض فوقها كان عليها فقط أن تمتد لمسافات قصيرة، وداخل تلك العوارض الخرسانية ، وأن دعامات الفولاذ المتداخلة هي التي حملت أقسامًا ثقيلة من السقف الخرساني التالف حتى عندما انهارت الأعمدة الأساسية.

وقال دوسنبيري: "عمل حديد التسليح الفولاذي المستخدم في المبنى كحامل تعليق أمسك بالخرسانة المنهارة ومنعها من السقوط".

وأضاف :"مبنى البنتاغون هو مبنى فريد من نوعه وهو عبارة عن قلعة من خمس جوانب خرسانية، وإن المهندسين المعماريين والمهندسين المعاصرين يمكنهم أن يتعلموا الكثير من الدروس من بناء البنتاجون".