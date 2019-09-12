إعلاميون وناشطون ليبيون يتفقون على مواجهة خطاب الكراهية

توافق مشاركون في ندوة، نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذا الاسبوع، لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل في وسائل الإعلام، على مجموعة من المبادئ الحاكمة لأخلاقيات العمل الصحفي في ليبيا، والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

واجتمع، على مدى يومين، 30 مشاركا من شخصيات صحفية، وحقوقية، وناشطين في المجتمع المدني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وممثلين لعدد من المؤسسات الإعلامية، وأكاديميين في مجال الإعلام، لمناقشة السبل الكفيلة للحد من استخدامات وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للعنف وخطاب الكراهية.

وبحسب بيان صحفي نشرته بعثة الامم المتحدة، اليوم الخميس، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، فقد خرج المشاركون في الندوة التي نظمها مكتب الإعلام والاتصال التابع للبعثة، خلال يومي 9 و10 سبتمبر، بطرابلس، بـ16 توصية تمثل مبادئ أساسية، من أجل الحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، وترويج الشائعات.

وفي كلمة لها خلال الندوة، أكدت نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية "ستيفاني وليامز"، على أن "خطاب الكراهية والتحريض والشائعات والمعلومات المضللة والأخبار المفبركة، ليست سوى أمثلة قليلة على المحتوى السائد بوسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا".

وقالت: "هذا للأسف يتسبب بشكل ملحوظ في تمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا، فكلما استمر الوضع على هذا الحال، كلما ازداد الأمر تعقيداً أمام جهود الوساطة للتوصل لإيقاف دائم لوقف لإطلاق النار".

وأضافت: "نبارك هذا العمل الهام، وندعمه ونأمل أن نتمكن قريبًا من استعادة دور الإعلام كوسيلة لبناء السلام في ليبيا".

وشاركت شركة "فيسبوك" في إحدى الجلسات بمداخلة عبر الفيديو تمثلت في تعريف المشاركين بآخر تقنيات الأخبار، والاستخدام الأمثل للمنصة، علاوة على لمحة سريعة حول السياسيات التي اعتمدتها الشركة فيما يتعلق بمعايير المجتمع، بما فيها الإبلاغ عن الانتهاكات والمضامين التي تحض على الكراهية والعنف.

وستلي هذه الندوة ندوات مماثلة لتشمل كافة الفاعلين في الفضاء الإعلامي من مختلف الأطراف والمناطق الليبية ومن كافة التوجهات، في سبيل التوافق على مدونة سلوك مهني في مجال الإعلام.

وعبرت البعثة عن أملها في أن تمثل هذه الفعاليات فرصة لجميع الإعلاميين في ليبيا للوقوف ضد خطاب الكراهية، والتحريض والتضليل الذي قالت إنه "يهدد مسيرة الليبيين نحو تحقيق السلم الاجتماعي".