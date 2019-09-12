جونسون يرفض الدعوات المطالبة بإعادة أنشطة البرلمان البريطاني

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، دعوات النواب المطالبة بإعادة أنشطة البرلمان البريطاني، مؤكدا أن قرار التعليق لا يهدف لتسهيل خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون إن مازال يأمل في التوصل لاتفاق مع بروكسل، ولكنه يعتزم إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

ويتهم نواب المعارضة جونسون بتعليق أعمال البرلمان لتجنب المناقشات حول خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وطالب النواب بإعادة أنشطة البرلمان عقب صدور حكم للمحكمة العليا في اسكتلندا بعدم قانونية قرار تعليق البرلمان.

وقال جونسون إن المحكمة العليا البريطانية سوف تفصل في الوضع القانوني خلال جلسة استماع مقررة الأسبوع المقبل، نافيا أن يكون قدم أسباب خاطئة لتعليق البرلمان.

وأجاب جونسون في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لدى سؤاله حول ما إذا كان ضلل النواب والملكة إليزابيث الثانية، الذين وافقوا على قرار التعليق "بالطبع لا".