مهلة جديدة للأندية الراغبة في المشاركة ببطولة أفريقيا أبطال الدوري لليد

منح الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مهلة جديدة للأندية الراغبة في المشاركة ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 42 للرجال والسيدات، المقرر إقامتها في مصر خلال نوفمبر المقبل، ويستضيفها الاتحاد المصري لكرة اليد.

وقال مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي لـ"الشروق" إن الاتحاد الإفريقي قرر منح الأندية مهلة جديدة بعد انتهاء المهلة الأولى يوم 4 سبتمبر، حيث يسعى الاتحاد لإقامة البطولة في موعدها، مضيفا أنه تقرر تخفيض العدد ليشارك 8 فرق للرجال ومثلها للسيدات، وكذلك تخفيض عدد الأيام لتقام في القترة من 11 إلى 19 نوفمبر.

ويشارك من مصر ثلاثة أندية هي: الأهلي والزمالك وطلائع الجيش، ويعول الاتحاد الإفريقي كثيرا على الدول المشاركة في بطولة العالم للرجال مصر2021، حيث تعد بطولة الأندية تجربة نهائية على الصالات التي ستستضيف مباريات بطولة العالم، وتواصل الاتحاد الإفريقي مع اتحادات تونس والجزائر والمغرب وأنجولا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، في محاولة لإنقاذ إقامة البطولة الإفريقية للأندية في موعدها.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قراره النهائي بشأن البطولة عقب نهاية المهلة الجديدة 18 سبتمبر الجاري، عقب معرفة عدد الأندية الراغبة في المشاركة.