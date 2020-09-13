قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إن إعلان المملكة تأييد السلام مع إسرائيل يأتي من إيمان الملك بأهمية المضي قدمًا في جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وآمنة للشباب ولشعوب المنطقة، بعد معاناتها من الصراعات، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الزياني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن «البحرين لاحظت عدد القتلى والنازحين واللاجئين والشباب الذي يحتاج نوعًا من العمل»، مؤكدًا أن «قضية فلسطين قضية محورية أساسية للسلام».

وأشار إلى أن «المملكة تسعى لوجود حل لتأكيد حل الدولتين وإعطاء فرصة للسلام لكل دول وشعوب المنطقة»، قائلًا إن بحث جوانب الاتفاق وحيثياته والتفاهم المشترك بين الجانبين سيتم في وقت لاحق.

وأوضح وزير الخارجية البحريني أن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يضع خارطة طريق للسلام والمساهمة للوصول إلى شرق أوسط مستقر وآمن لشعوبه، مضيفًا أن «المملكة اتخذت الخيار كخيار استراتيجي بانطلاقة جديدة تجاه السلام».

ولفت إلى أن الطرفين البحريني والإسرائيلي يلتزمان بمواصلة الجهود للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مستطردًا أن إعلان تأييد السلام سينبع منه عدة اتفاقيات في الجوانب الاستثمارية والتنموية والمنافع المتبادلة.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.