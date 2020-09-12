قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ على 6 طن و590 كيلو جرام مصنعات لحوم "بسطرمة ولانشون" غير صالحين للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتهم، وتشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة للمواطنين، بعد ضبطهم داخل مخزن "غير مرخص".

وطلبت النيابة سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها من عدمه، وحجز المدير المسئول عنها على ذمة التحريات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، وبحوزته منتجات مجهولة المصدر، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع في الأسواق، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبتقنين الإجراءات تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.