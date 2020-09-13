تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة كورونا في مصر

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الخطة المصرية في مكافحة الفيروس بدأت قبل اكتشاف أي حالة إصابة في البلاد، متابعًا أن خطوات الاحتراز والترصد خلال الأزمة نفذت بسرعة وبجدارة واحترافية، ما أدى إلى حماية أعداد كبيرة من الإصابة بالفيروس، بحسب قوله.

وأشار إلى عدم اتخاذ مصر لقرار الغلق الكامل خلال أزمة كورونا حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد، في حين أغلقت بعض الأنشطة والمؤسسات الخدمية؛ لحماية المواطنين من انتقال العدوى لهم.

وتابع: «رغم بعض السلبيات في البنية التحتية إلا إنها قدرت تنفع في مكافحة وتشخيص وعزل الحالات»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة الاستمرار بنفس القوة في الاستعداد والترصد والاحتراز؛ لأنه ما زال هناك حالات إصابة بالفيروس، وحالات تحتاج إلى رعاية مركزة.

وذكر أن الرئيس السيسي قال إنه «يجب اتخاذ الاستعدادات وكأننا في مرحلة صيانة»، وذلك كنوع من الاستعداد حال حدوث أي نشاط للفيروس.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة في التعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة.