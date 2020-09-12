انتخاب عبدالرحمن حماد رئيسا جديدا للجنة الأولمبية الجزائرية

انتخب عبدالرحمن حماد رئيسا جديدا للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم السبت، خلال الجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت بمقر الهيئة بالجزائر لعاصمة.

وحصل حماد على 105 أصوات ونال منافسه مبروك قربوعة 23 صوتا، وحصلت سمية فرقاني على 5 أصوات.

وشهدت الجمعية العمومية للجنة حضور 80 عضوا من بين 90 مسجلا من بينهم 22 اتحادا أولمبيا.

وسيقوم حماد، بطل أفريقيا عدة مرات في ألعاب القوى وصاحب برونزية أولمبياد 2000 بسيدني الأسترالية، بإدارة ما تبقى من العهدة الأولمبية (2017-2020) ليخلف بذلك مصطفى براف الذي استقال من منصبه في مايو الماضي.