 مسئول بالزراعة تنفي إحالة مخالفي زارعة الموز إلى النيابة العسكرية - بوابة الشروق
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مسئول بالزراعة تنفي إحالة مخالفي زارعة الموز إلى النيابة العسكرية

نور رشوان
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 2:41 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 2:41 م

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ما تردد حول إحالة زارعي الموز للنيابة العسكرية.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، إن «ما نشر حول إحالة المزارعين للنيابة العسكرية ما هي إلا شائعات، هدفها التأثير على المزارعين، لكن المواطنين لديهم الوعي الكافي الذي يجعلهم لا يصدقون هذا الكلام»، مناشدًا الشباب بعد الترويج لمثل هذه الأخبار إلا بعد التأكد من صحتها.

وأوضح أنه «في إطار جهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه، لن يتم السماح بالزراعات الجديدة للموز إلا للمزارعين الذين يعتمدون على نظم الري الحديثة»، مضيفًا: أن «الزراعات الحالية للموز، والتي تبلغ 79 ألف فدان لن يسري عليها هذا القرار، ومستمرة في الزراعة بشكل طبيعي».

وأضاف أن «الموز من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة جدًا من المياه، ونحن لدينا تحدي متعلق بالموارد المائية، وبالتالي لابد من تنظيم المسألة من خلال الاعتماد على نظم الري الحديثة».


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