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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل «خطير»

علم فلسطين
علم فلسطين
غزة - د ب أ:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:16 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:16 ص

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم السبت، أن الخاسر من "التطبيع" مع "الاحتلال" الإسرائيلي، هو الحكومات والأنظمة الراغبة فيه.

وندد بحر، في تصريح نشره "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم، بـ "توصل مملكة البحرين لاتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي".

ووصف الاتفاق بـ"الخطير"، ويشكل "تهديداً جديداً للأمة العربية والإسلامية كسابقاته من الاتفاقات مع الاحتلال"، قائلا: "الشعوب الحرة ستدوس هذه الاتفاقيات الهزيلة".

وحذر بحر من مغبة "الانقياد خلف وهم السلام مع الاحتلال"، داعيا إلى "ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية وطنية وعربية وإسلامية لمواجهة حمى السلام مع الاحتلال، والتحرك دبلوماسياً وميدانياً من أجل وقف جريمة التطبيع مع الاحتلال، ونبذ المطبعين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن امس الجمعة توصل البحرين و"إسرائيل" إلى اتفاق سلام بينهما، لتصبح المنامة ثاني عاصمة خليجية تقيم علاقات سياسية مع "تل أبيب" في الآونة الأخيرة، بعد الإمارات.

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