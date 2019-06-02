وزير خارجية البحرين : السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي لإنهاء النزاع في المنطقة

أكد وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني أهمية "الخطوة التاريخية" التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل.

وقال في تصريح صحافي لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن مملكة البحرين تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق؛ واصفاً هذه الخطوة بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية، وأضاف بأن مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة.

واعتبر أن إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم؛ مؤكداً أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.